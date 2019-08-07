В Кабуле взорвали полицейский участок: 14 погибших, 145 раненых
Об этом сообщает AFP со ссылкой на афганские власти.
По их данным, около 9 утра по местному времени у входа в полицейский участок на западе города прогремел взрыв. Предварительно установлено, что был взорван начиненный взрывчаткой грузовик.
По меньшей мере 10 мирных жителей и четверо полицейских погибли. Еще 145 человек, в том числе 92 мирных жителя были ранены.
Взрыв был настолько сильным, что взрывной волной выбило витрины и окна около 20 магазинов в одном километре от места взрыва. Ряд зданий также были повреждены.
Талибы взяли ответственность за взрыв и заявили, что в результате нападения погибла группа сотрудников сил безопасности.
Напомним, 20 ноября прошлого года смертник взорвал себя на религиозном собрании в афганской столице Кабуле, унеся жизни более 50 человек.
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