В Кабуле взорвали полицейский участок: 14 погибших, 145 раненых

7 августа, 2019, 17:41

В среду, 7 августа, в результате мощного взрыва в Кабуле погибли по меньшей мере 14 человек, еще 145 получили ранения

Об этом сообщает AFP со ссылкой на афганские власти.

По их данным, около 9 утра по местному времени у входа в полицейский участок на западе города прогремел взрыв. Предварительно установлено, что был взорван начиненный взрывчаткой грузовик.

По меньшей мере 10 мирных жителей и четверо полицейских погибли. Еще 145 человек, в том числе 92 мирных жителя были ранены.

Взрыв был настолько сильным, что взрывной волной выбило витрины и окна около 20 магазинов в одном километре от места взрыва. Ряд зданий также были повреждены.

Талибы взяли ответственность за взрыв и заявили, что в результате нападения погибла группа сотрудников сил безопасности.

Напомним, 20 ноября прошлого года смертник взорвал себя на религиозном собрании в афганской столице Кабуле, унеся жизни более 50 человек.