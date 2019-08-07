В Германии изъяли кокаин на 350 млн евро

7 августа, 2019, 22:00

Таможенники в Гамбурге обнаружили 1,5 тонны кокаина на контейнеровозе, что прибыл из Бразилии

Об этом сообщает AP.

7 августа таможня портового города сообщила, что новая партия была найдена на прошлой неделе в контейнере с табачными коробками, загруженными на судно в Рио-Гранде. Корабль направлялся в Антверпен. 1575 пачек кокаина были спрятаны в 64 спортивных сумках.

Таможенники оценили стоимость находки примерно в 350 млн евро.