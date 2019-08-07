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Espreso.tvОбществоВ Германии изъяли кокаин на 350 млн евро

В Германии изъяли кокаин на 350 млн евро

Таможенники в Гамбурге обнаружили 1,5 тонны кокаина на контейнеровозе, что прибыл из Бразилии

Об этом сообщает AP.

7 августа таможня портового города сообщила, что новая партия была найдена на прошлой неделе в контейнере с табачными коробками, загруженными на судно в Рио-Гранде. Корабль направлялся в Антверпен. 1575 пачек кокаина были спрятаны в 64 спортивных сумках.

Таможенники оценили стоимость находки примерно в 350 млн евро.

 

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