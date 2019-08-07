В Днепре 15 мужчин в масках избили общественных активистов в игорном заведении

7 августа, 2019, 18:30

По факту хулиганских действий в одном из игорных заведений в городе Днепр полиция открыла уголовное производство

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

7 августа в городе Днепр в игорное заведение зашли представители одной из общественных организаций. Вслед за ними зашли вооруженные люди в масках и устроили драку

По данным правоохранителей, инцидент произошел около 14:00 часов в игорном заведении на проспекте Пушкина.

"Вслед за ними (активистами - ред.,) пришли еще 15 мужчин в масках, которые бросили петарду и устроили драку, в ходе которой применили пистолет, предварительно травматического действия. В результате конфликта пострадали 7 человек - представителей общественной организации. После драки нападавшие скрылись. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Днепровского отдела полиции. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство с предыдущей правовой квалификацией по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Сейчас принимаются меры для установления лиц, причастных к совершению данного правонарушения.