Уничтожена хвостовая часть самолета, ранен оператор: МИД сообщил подробности об обстрелянном украинском Иле в Ливии
Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в комментарии "Радио Свобода".
Украинский транспортный самолет, который находился на разгрузке в аэропорту города Мисурата в Ливии, был обстрелян ракетами 6 августа в 0:17 по местному времени.
Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что самолет выполнял рейс с целью транспортировки гуманитарного груза для нужд Общества Красного Полумесяца Ливии и при наличии соответствующих разрешений.
"В результате атаки было уничтожено хвостовая часть самолета, легко ранен оператор экипажа судна, а также уничтожено паспортные документы штурмана. Экипаж судна в полном составе были эвакуированы в безопасное место", - говорится в сообщении.
Департамент консульской службы МИД и посольство Украины в Тунисе во взаимодействии с эксплуатантом судна принимают меры консульского реагирования: установление контакта с членами экипажа самолета, оказания необходимой помощи, документирования штурмана, а также возвращением граждан Украины на родину.
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