Уничтожена хвостовая часть самолета, ранен оператор: МИД сообщил подробности об обстрелянном украинском Иле в Ливии

7 августа, 2019, 14:51

МИД сообщил детали ракетной атаки в Ливии, в которой пострадал самолет Ил-76ТД украинской компании Скайавиатранс, перевозивший гуманитарный груз в рамках сотрудничества с Красным Крестом

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в комментарии "Радио Свобода".

Украинский транспортный самолет, который находился на разгрузке в аэропорту города Мисурата в Ливии, был обстрелян ракетами 6 августа в 0:17 по местному времени.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что самолет выполнял рейс с целью транспортировки гуманитарного груза для нужд Общества Красного Полумесяца Ливии и при наличии соответствующих разрешений.

"В результате атаки было уничтожено хвостовая часть самолета, легко ранен оператор экипажа судна, а также уничтожено паспортные документы штурмана. Экипаж судна в полном составе были эвакуированы в безопасное место", - говорится в сообщении.

Департамент консульской службы МИД и посольство Украины в Тунисе во взаимодействии с эксплуатантом судна принимают меры консульского реагирования: установление контакта с членами экипажа самолета, оказания необходимой помощи, документирования штурмана, а также возвращением граждан Украины на родину.