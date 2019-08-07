Сдаваться не в моих принципах, - Кличко вновь пойдет в мэры

7 августа, 2019, 21:03

Киевский городской глава Виталий Кличко не исключил, что в случае проведения выборов в Киеве он вновь будет баллотироваться на пост мэра столицы

Об этом он заявил в интервью изданию LB.ua.

"Для того, чтобы провести досрочные местные (выборы - ред.,) по всей стране, нужны большие деньги - несколько миллиардов гривен. В бюджете на этот год Кабмин такие статьи не закладывал, и вряд ли здесь что-то изменится - экономическая ситуация сложная... В связи с этим, я не исключаю, что ситуация будет постепенно развиваться, и первой состоится битва за Киев ", - отметил Кличко.

Он не исключил, что в этом случае будет снова баллотироваться в мэры.

"Да, я буду снова баллотироваться в мэры. Думаю, киевляне просто не поймут, если я этого не сделаю. Сдаваться - не в моих принципах", - сказал Кличко.