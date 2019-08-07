СБУ задержала террориста "ДНР", который приехал оформлять внутренний и заграничный паспорта

7 августа, 2019, 20:00

В 2015 году житель Краматорска присоединился к террористам "ДНР", а сейчас прибыл на подконтрольную Украины территорию Донбасса для оформления внутреннего и заграничного паспортов

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, задержали в Донецкой области участника пророссийских незаконных вооруженных формирований.

Оперативники спецслужбы установили, что в 2015 году житель Краматорска вступил в ряды террористической организации "ДНР". Злоумышленник "служил" автоматчиком в составе 5-й омбр "ДНР", бандформировании "Пятнашка" и так называемом казачьем 11-м батальоне "ЛНР".

Также боевик собирал информацию о численности, дислокации и маршрутах передвижения украинских военных.

Правоохранители задержали злоумышленника во время его пребывания у родственников на подконтрольной украинской власти территории, куда он прибыл для оформления внутреннего и заграничного паспортов.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.