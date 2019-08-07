СБУ задержала террориста "ДНР", который приехал оформлять внутренний и заграничный паспорта
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, задержали в Донецкой области участника пророссийских незаконных вооруженных формирований.
Оперативники спецслужбы установили, что в 2015 году житель Краматорска вступил в ряды террористической организации "ДНР". Злоумышленник "служил" автоматчиком в составе 5-й омбр "ДНР", бандформировании "Пятнашка" и так называемом казачьем 11-м батальоне "ЛНР".
Также боевик собирал информацию о численности, дислокации и маршрутах передвижения украинских военных.
Правоохранители задержали злоумышленника во время его пребывания у родственников на подконтрольной украинской власти территории, куда он прибыл для оформления внутреннего и заграничного паспортов.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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