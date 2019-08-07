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Espreso.tvОбществоСБУ разоблачила мошенников, которые обманывали тяжелобольных людей под видом предоставления займов

СБУ разоблачила мошенников, которые обманывали тяжелобольных людей под видом предоставления займов

Участники группировки предлагали онкобольным гражданам предоставление денежных займов через специально созданные вебплатформы

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что участники группировки, в состав которой входили жители столицы, предлагали гражданам предоставление денежных займов через специально созданные вебплатформы. Для получения "кредита" злоумышленники требовали предварительно перечислить на подконтрольные банковские счета средства за так называемые проверочные и посреднические действия, в частности, "оплату налог", "аванс за услуги юристов, бухгалтеров" и другие.

Однако реальные денежные займы гражданам не предоставлялись.

От мошеннических действий злоумышленников страдали тяжелобольные люди, в том числе и онкологическими заболеваниями, нуждающиеся в дорогостоящем лечении. В случае отказа клиентов от "услуг" участники группировки, осуществляя психологическое давление, угрожали потерпевшим якобы отказом в "позиция" и внесением в так называемый черный список ненадежных заемщиков.

По предварительной информации, злоумышленники получали от незаконной деятельности ежемесячно почти 500 000 гривен.

Во время санкционированных следственных действий по месту жительства и в транспортных средствах участников группировки правоохранители обнаружили мобильные терминалы, компьютерную технику, банковские карточки и другие вещественные доказательства противоправных действий.

В рамках открытого уголовного производства двое организаторов группы задержаны, им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности других участников группировки.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно с Нацполицией.

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