СБУ разоблачила мошенников, которые обманывали тяжелобольных людей под видом предоставления займов

7 августа, 2019, 18:47

Участники группировки предлагали онкобольным гражданам предоставление денежных займов через специально созданные вебплатформы

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что участники группировки, в состав которой входили жители столицы, предлагали гражданам предоставление денежных займов через специально созданные вебплатформы. Для получения "кредита" злоумышленники требовали предварительно перечислить на подконтрольные банковские счета средства за так называемые проверочные и посреднические действия, в частности, "оплату налог", "аванс за услуги юристов, бухгалтеров" и другие.

Однако реальные денежные займы гражданам не предоставлялись.

От мошеннических действий злоумышленников страдали тяжелобольные люди, в том числе и онкологическими заболеваниями, нуждающиеся в дорогостоящем лечении. В случае отказа клиентов от "услуг" участники группировки, осуществляя психологическое давление, угрожали потерпевшим якобы отказом в "позиция" и внесением в так называемый черный список ненадежных заемщиков.

По предварительной информации, злоумышленники получали от незаконной деятельности ежемесячно почти 500 000 гривен.

Во время санкционированных следственных действий по месту жительства и в транспортных средствах участников группировки правоохранители обнаружили мобильные терминалы, компьютерную технику, банковские карточки и другие вещественные доказательства противоправных действий.

В рамках открытого уголовного производства двое организаторов группы задержаны, им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности других участников группировки.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно с Нацполицией.