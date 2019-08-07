САП завершила расследование дела Насалыка

7 августа, 2019, 22:46

Досудебное расследование по делу министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика, который не задекларировал 1,2 млн долларов США, завершено

Об этом сообщает пресс служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры на странице в Facebook.

"По поручению прокуроров САП детективами НАБУ принято решение о завершении досудебного расследования и открытия материалов в уголовном производстве по подозрению министра энергетики и угольной промышленности Украины в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины по факту внесения недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления 2015 - 2018 годы ", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что после ознакомления стороны защиты с материалами досудебного расследования будет решен вопрос о направлении указанного производства в суд.