САП завершила расследование дела Насалыка
Об этом сообщает пресс служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры на странице в Facebook.
"По поручению прокуроров САП детективами НАБУ принято решение о завершении досудебного расследования и открытия материалов в уголовном производстве по подозрению министра энергетики и угольной промышленности Украины в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины по факту внесения недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления 2015 - 2018 годы ", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что после ознакомления стороны защиты с материалами досудебного расследования будет решен вопрос о направлении указанного производства в суд.
- Напомним, что 9 июля САП сообщила о подозрении Насалику, который "забыл" задекларировать $ 1,2 млн
- Насалик о подозрении от САП: "Не делайте мне нервы".
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