С начала "хлебного перемирия" погибли 6 украинских военнослужащих и 9 ранены, - Хомчак
Об этом он рассказал во время брифинга вместе с президентом Владимиром Зеленским, передает Еспресо.TV
"Несмотря на режим прекращения огня после 21 июля 2019 года (начало действия так называемого хлебного перемирия - Еспресо) есть численные факты в районе Павлополя и Светлодарска, где зафиксировано прицельные обстрелы", - сказал Хомчак.
По его словам, с 21 июля погибли 6 украинских военнослужащих, а еще 9 - ранены.
Четверо военных погибли вчера, 6 августа:
"Выстрел был из гранатомета, к которому была прикручена мина 82-мм миномета, которая попала в окоп, где военнослужащие ВСУ проводили инженерное оборудование своих позиций. Как правило, такие обстрелы носят характер очень редкий, но они есть ", - отмечает Хомчак.
- Напомним, вчера на Донбассе в результате обстрелов боевиков, что нарушило режим прекращения огня, погибли четверо украинских военных . Это были военнослужащие одного из подразделений бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.
- После нарушения перемирия, в результате чего погибли четверо украинских бойцов, Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата собраться для возобновления переговоров по ситуации на Донбассе. Он призвал президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента РФ Владимира Путина как можно скорее собраться для возобновления переговоров.
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