С начала "хлебного перемирия" погибли 6 украинских военнослужащих и 9 ранены, - Хомчак

7 августа, 2019, 11:38

Начальник Генерального штаба Украины Руслан Хомчак рассказал, что повлекло гибель 4 украинских военнослужащих 6 августа

Об этом он рассказал во время брифинга вместе с президентом Владимиром Зеленским, передает Еспресо.TV

"Несмотря на режим прекращения огня после 21 июля 2019 года (начало действия так называемого хлебного перемирия - Еспресо) есть численные факты в районе Павлополя и Светлодарска, где зафиксировано прицельные обстрелы", - сказал Хомчак.

По его словам, с 21 июля погибли 6 украинских военнослужащих, а еще 9 - ранены.

Четверо военных погибли вчера, 6 августа:

"Выстрел был из гранатомета, к которому была прикручена мина 82-мм миномета, которая попала в окоп, где военнослужащие ВСУ проводили инженерное оборудование своих позиций. Как правило, такие обстрелы носят характер очень редкий, но они есть ", - отмечает Хомчак.