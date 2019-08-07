Рябошапка заявил о нецелесообразности военной прокуратуры. Прокуроры ответили: "Война не всех вылечила"

7 августа, 2019, 18:54

Об этом Рябошапка сказал в интервью 24 каналу.

"Не думаю, что в этом есть необходимость. Думаю, что военная прокуратура будет одной из систем, которая подлежит изменению. Моя позиция в том, что я не вижу необходимости в существовании военной прокуратуры", - сказал Рябошапка.

Коллектив военных прокуратур раскритиковал заявление заместителя главы ОПУ, назвав ее неприемлемой.

"Считаем неприемлемыми заявления о ненужности военной прокуратуры, которые обусловлены поверхностным представлением о ее деятельности. Надеемся, что очередные реформы будут конструктивными и обдуманными, лишенными чьих-либо заказов, упакованных в реформаторскую обертку с бантиком. Война не всех вылечила", - говорится в комментарии коллектива военных прокуратур.

Прокуроры отметили, что за время работы военных прокуратур в условиях российской агрессии к уголовной ответственности за ведение агрессивной войны привлечено 263 человека, среди которых 68 граждан РФ, установлено 160 мест незаконного содержания пленных, передано в Международный уголовный суд более 1000 страниц доказательств агрессии РФ и военных преступлений ее представителей, по делу о захвате украинских военных моряков и судов к уголовной ответственности привлечены 15 военнослужащих РФ, заявлено исков почти на 3,5 млрд грн и удовлетворено почти на 2,5 млрд грн, возвращено 77 тыс га земли на 2 млрд грн, а в суд направлено 1300 обвинительных актов по коррупционным преступлениям.