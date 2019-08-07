"В случае, если с Газпромом что-то пойдет не так": Молдова рассуждает о реверсных поставках газа из Украины
Об этом сообщил глава Минэкономики Вадим Бринзан, передает Укринформ .
"Мы работаем на трех направлениях. Первый заключается в том, чтобы пересмотреть действующий или заключить новый двухлетний контракт с Газпромом, чтобы у нас было время до завершения молдавско-румынского газопровода "Унгены-Кишинев", который планируется сдать в эксплуатацию до марта 2020 года. Мы усиленно работаем с нашими партнерами из Румынии для ускорения процесса строительства ", - сообщил Бринзан.
Министр экономики отметил также, что сейчас проводятся переговоры с Украиной о поставках реверсного газа через северные районы Молдовы.
"Мы хотим запастись украинским газом, чтобы зимой у нас были запасы топлива на тот случай, если с" Газпромом "что-то пойдет не так", - отметил министр экономики.
По его словам, еще одним направлением в плане диверсификации источников газоснабжения является газопровод "Турецкий поток". Бринзан отметил, что Молдова ведет переговоры с Болгарией, по территории которой пройдет этот газопровод, чтобы доставлять газ и в южную часть Республики Молдова, через город Вулканешты, где соответствующая газовая инфраструктура уже существует.
Отметим, сейчас Молдова получает газ только из РФ.
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