"Они крадут наше будущее, украли наши голоса": дизайнер Лебедев уехал с РФ и записал видеообращение

7 августа, 2019, 13:15

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев уехал из РФ в Европу, объяснив свое решение подавлением гражданских свобод в его стране

Об этом Лебедев заявил в видеообращении, которое выложил на Youtube .

"Мне пришлось срочно уехать в Европу, сейчас я нахожусь в самом конце Европы, еще один шаг - и я окажусь в Атлантическом океане. Мне пришлось уехать из Москвы. Это решение далось мне совсем непросто. Должен сказать, что ситуация в стране вызывает очень большую озабоченность. Есть очень большой шанс, что я туда даже больше не смогу вернуться ", - сказал Лебедев.

Дизайнер раскритиковал расходы РФ на войны в мире на фоне собственных внутренних проблем и назвал подавление митингов в Москве лишением россиян права голоса.

"То, что происходит сейчас, не может оставить никого равнодушным. Надо объяснить о всех этих годах в нашей стране, все эти события - они невероятно ужасны. Правящая клика ворует наше будущее. Они украли наш выбор, они украли наши голоса, они лишают нас всего самого дорогого и ценного, что у нас есть. Мы имеем ужасную войну в Сирии - страшную мясорубку, имеем огромные расходы на военные бюджеты, гонку вооружений, поссорились со всем миром. Эти люди украли наши деньги, наши пенсии, обложили нас налогами. и в этой ситуации, когда у нас отнимают еще и последнее право на наши голоса, когда нас бьют дубинками, наших детей, просто на улице, бросают в автозаки и везут в милицию, - на это нельзя смотреть спокойно. Мне очень трудно оставаться в стране, когда там происходят такие ужасные события. Поэтому я решил поехать в Европу. Желаю вам всего хорошего, Россия будет свободной! " - подытожил Лебедев.