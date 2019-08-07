"Нормандский формат" важный, но дату встречи не можем сообщить, - Германия
7 августа, 2019, 15:41
Представительница правительства Германии Ульрике Деммер сообщила, что в Берлине не готовы назвать дату возможной встречи лидеров стран "нормандского формата"
Об этом сообщает "Радио Свобода".
По словам Ульрике Деммер переговоры по поводу нормандской встречи происходят постоянно
По ее словам, переговоры по поводу нормандской встречи происходят постоянно.
"Вы знаете, какой важный "нормандский формат". Переговоры идут постоянно, но о планах встречи я пока не могу сообщить", - говорится в сообщении.
- Напомним, 6 августа в результате обстрела российскими оккупантами украинских позиций на Донбассе погибли 4 бойца Операции объединенных сил.
- В связи с гибелью бойцов Зеленский призвал Путина, Меркель и Макрона встретиться в "нормандском" формате.
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