//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Нормандский формат" важный, но дату встречи не можем сообщить, - Германия

"Нормандский формат" важный, но дату встречи не можем сообщить, - Германия

Представительница правительства Германии Ульрике Деммер сообщила, что в Берлине не готовы назвать дату возможной встречи лидеров стран "нормандского формата"

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам Ульрике Деммер переговоры по поводу нормандской встречи происходят постоянно

По ее словам, переговоры по поводу нормандской встречи происходят постоянно.

"Вы знаете, какой важный "нормандский формат". Переговоры идут постоянно, но о планах встречи я пока не могу сообщить", - говорится в сообщении.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

7 августа, 2019 среда

больше новостей

7 августа, 2019 среда

6 августа, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать