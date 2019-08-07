Последняя ОИК: ЦИК обязала комиссию 210 округа проработать списки избирателей до 9 августа

7 августа, 2019, 20:19

ЦИК рассмотрела вопрос установления окружной избирательной комиссией ОВО №210 итогов голосования в этом округе

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия в Facebook.

7 августа после перерыва Комиссия продолжила свою работу в режиме заседания.

Комиссия рассмотрела вопрос установления окружной избирательной комиссией по выборам народных депутатов Украины одномандатного избирательного округа №210 итогов голосования в этом округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.

Как сообщалось, 6 августа 2019 ЦИК на своем заседании заслушала сведения протокола ОИК ОВО №210 об итогах голосования в одномандатном избирательном округе №210 с пометкой "Уточненный" и приняла его для рассмотрения и дальнейшей обработки.

"Вместе с тем, во время объявления сведений протокола указанной комиссии об итогах голосования в одномандатном избирательном округе №210 с пометкой "Уточненный" главой этой комиссии Соколовской А.В. было отмечено, что окружной избирательной комиссией ОВО №210 во исполнение постановления Шестого апелляционного административного суда от 3 августа 2019 года, с учетом определения этого суда от 5 августа 2019 по исправлению описки в описательной и резолютивной частях указанного постановления проведен повторный подсчет голосов избирателей на ряде избирательных раздельного участков и составлены соответствующие протоколы без обработки списков избирателей и выписок из списка избирателей на всех избирательных участках, а пакеты с надписью "Список избирателей" окружной избирательной комиссией не открывали и не исследовали ", - пояснили в ЦИК.

Комиссия отметила, что согласно избирательному закону окружная избирательная комиссия по результатам повторного подсчета голосов избирателей на избирательном участке составляет протокол о повторном подсчете голосов избирателей на соответствующем избирательном участке в ОВО по форме, установленной Центральной избирательной комиссией.

Формой протокола определены сведения, которые должны быть установлены окружной избирательной комиссией при проведении повторного подсчета голосов избирателей на избирательном участке и занесены в него, а также предусмотрено, что протокол составляется в соответствии с законом и разъяснений Центральной избирательной комиссии.

В Комиссии отмечают, что окружной избирательной комиссией ОВО №210 соответствующих действий по установлению количества избирателей, внесенных в список избирателей, выписки из списка избирателей, и количества избирателей, получивших избирательные бюллетени для голосования в одномандатном избирательном округе, предусмотренных указанной форме протокола, осуществлено не было.

"Учитывая указанные обстоятельства ЦИК обязала ОИК ОВО №210 не позднее 12:00 9 августа 2019 проработать списки избирателей и выдержки из списка избирателей (в случае составления) на 33 указанных избирательных участках и проверить правильность отражения в протоколах окружной избирательной комиссии ОВО № 210 о повторном подсчете голосов избирателей на этих избирательных участках сведений, предусмотренных пунктами 3 - 7 указанных протоколов ", - добавили в ЦИК.

В случае выявления несоответствий ОИК 210 округа нужно будет составить соответствующие протоколы ОИК о повторном подсчете голосов избирателей на указанных избирательных участках с пометкой "Уточненный", и с учетом сведений, указанных в этих протоколах, внести изменения в установленные итоги голосования в ОВО №210, составить протокол окружной избирательной комиссии ОВО №210 об итогах голосования в одномандатном избирательном округе №210 с пометкой "Уточненный" и транспортировать его в ЦИК вместе с другими необходимыми избирательными документами.

А при отсутствии несоответствий - проинформировать об этом Центральную избирательную комиссию и предоставить надлежащим образом заверенную копию протокола заседания окружной избирательной комиссии ОВО №210 или выписки из него.