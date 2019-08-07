Оккупанты продали крымскую дачу Брежнева за $ 18,4 млн

7 августа, 2019, 17:43

Оккупационная "власть" Крыма продала так называемую дачу Брежнева, "национализированную" после аннексии украинского полуострова

Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на российские СМИ.

В Нижней Ореанде на юге Крыма продана бывшая так называемая дача Брежнева.

О намерениях продать бывшую госдачу известно было еще в марте.

"Недвижимость продана за 1,2 млрд рублей ($ 18,4 млн, - ред). Объект приобретен российским юридическим лицом", - говорится в сообщении.

Госдача была построена в 1955 году, а затем стала одним из самых любимых мест отдыха на полуострове генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

В годы президентства в Украине Леонида Кучмы госдача была передана из ведения Верховной Рады на баланс государственной налоговой администрации страны и стала называться пансионатом "Глициния". Здесь в ночь с 16 на 17 августа 2011 умер премьер-министр АРК Василий Джарты.