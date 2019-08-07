Никакие эмоции не вызывают рак, - Супрун прокомментировала скандальную брошюру "Синэво"
Об этом Супрун сообщила в Facebook.
"Причина онкологии - обида. Когда твое тело наполнено любовью к себе, ты расширяешся, каждая клеточка дышит и радуется жизни. Когда ты обижаешься на себя, ты сразу же стискаешся и возражаешь себе самой. В этот момент твое тело получает сигнал о нелюбви к себе и запускает программу формирования очага для развития онкозаболевания", - привела цитату из брошюры Супрун.
Она написала, что такие утверждения вызывают по меньшей мере недоумение у человека, который способен критически мыслить.
"Утверждение о психосоматике онкозаболеваний не имеют никаких научных обоснований", - подчеркнула Супрун.
"Негативные эмоции, обиды не могут быть причиной возникновения онкологических заболеваний. Это опасное заблуждение, которое иногда распространяют даже современные медицинские лаборатории ", - добавила она.
Министр добавила, что рак возникает из-за мутации или действия вируса.
Помимо того, Супрун написала основные причины возникновения онкологии.
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