Норвегия заявила об агрессивном поведении России в Арктике

7 августа, 2019, 14:36

Власти Норвегии выразили обеспокоенность по поводу российских учений в Арктике Центр-2019, которые запланированы на конец августа

В Минобороны Норвегии назвали обучения тревожным признаком все более агрессивного поведения северного соседа, сообщает DW.

По данным норвежских властей, учения пройдут неподалеку от побережья провинций Нордланд и Тромсе.

Российские учения Центр-2019 пройдут вдоль Северного морского пути в российском Заполярье. Во время них будет опробована военная техника, специально разработанная для военных действий в Арктике.

Напомним, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Великобритания усилит военное присутствие в Арктике из-за России.