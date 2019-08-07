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Espreso.tvМирНорвегия заявила об агрессивном поведении России в Арктике

Норвегия заявила об агрессивном поведении России в Арктике

Власти Норвегии выразили обеспокоенность по поводу российских учений в Арктике Центр-2019, которые запланированы на конец августа

В Минобороны Норвегии назвали обучения тревожным признаком все более агрессивного поведения северного соседа, сообщает DW.

По данным норвежских властей, учения пройдут неподалеку от побережья провинций Нордланд и Тромсе.

Российские учения Центр-2019 пройдут вдоль Северного морского пути в российском Заполярье. Во время них будет опробована военная техника, специально разработанная для военных действий в Арктике.

Напомним, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Великобритания усилит военное присутствие в Арктике из-за России.

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