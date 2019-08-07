НБУ обяжет банки раскрыть все данные о скрытых комиссиях и тарифах

7 августа, 2019, 13:33

Национальный банк Украины намерен запустить функцию защиты прав потребителей финансовых услуг с 2020 года. Она предусматривает борьбу с обманчивой рекламой финансовых услуг в Украине

Об этом сообщил глава Нацбанка Яков Смолий, передает пресс-служба НБУ.

"Для комплексного осуществления этой функции мы создали новое подразделение в Национальном банке - управление защиты прав потребителей финансовых услуг, которое будет заниматься защитой прав клиентов и работать над развитием клиентоориентированного регулирования", - сообщил Смолий.

Среди главных нарушений прав потребителей финансовых услуг - навязывание некоторых финансовых услуг (например, страхование или оформления кредитной карты), сокрытие тарифов и комиссий и ложная реклама (в том числе по кредитам по ставкам 0%).

"Обманчивая реклама и скрытые комиссии в краткосрочной перспективе позволяют банкам получить прибыль, однако в долгосрочной - разрушают доверие населения к банковской системе. Такая ситуация не способствует росту экономики и восстановлению кредитования. Именно поэтому мы планируем установить требования к раскрытию информации банками на их сайтах и в рекламе ", - сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

В Нацбанке планируют ввести новые требования к банкам, которые, в частности, предусматривают, чтобы финансовые учреждения на своих сайтах и в рекламе предоставляли полную и достоверную информацию обо всех комиссиях, процентных ставках и предупреждали своих клиентов обо всех возможных рисках.