Нацкомиссия внепланово проверит облгазы Фирташа из-за дополнительных начислений в платежках
7 августа, 2019, 16:59
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повторно проведет внеплановые проверки 19 газораспределительных компаний бизнесмена Дмитрия Фирташа
Об этом сообщается на сайте НКРЭКУ.
В частности, внеплановые проверки будут касаться таких компаний как "Винницагаз", "Волыньгаз", "Днепрогаз", "Днепропетровскгаз", "Житомиргаз", "Закарпатгаз", "Запорожгаз", "Ивано-Франковскгаз", "Киевоблгаз", "Криворожгаз", "Львовгаз", "Николаевгаз", "Ривнегаз", "Сумыгаз", "Харьковгаз", "Харьковгоргаз", "Хмельницкгаз", "Черновцыгаз", "Черниговгаз".
Отмечается, что необходимость повторно проверить облгазы вызвана поступлением в нацкомисии многочисленных обращений бытовых потребителей по осуществлению вышеперечисленными компаниями доначислений объемов природного газа, которые учитывают разницу в приведении к стандартным условиям.
- Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) просит разрешить внеплановую проверку работы 30 облгазов в режиме суточной балансировки.
- 19 марта завершились проверки Винницагаз, Волыньгаз, Киевоблгаз, которые фигурируют в "деле коэффициентов".
- ПАО "Хмельницкгаз", ОАО "Закарпатгаз", ОАО "Ивано-Франковскгаз" и ОАО "Харьковгаз" оштрафовали на 850 тыс. грн каждый за приведение поставленных объемов газа к стандартным условиям.
- После этого НКРЭКУ наложила штраф на "Запорожгаз", "Черновцыгаз", "Львовгаз" и "Черниговгаз" и обязала произвести перерасчет всем потребителям до 18 апреля.
- Комиссия оштрафовала уже 11 облгазов за "дорисованный" в платежках газ.
- ООО "Региональная газовая компания", управляющая всем газовым бизнесом Дмитрия Фирташа, оспаривала выводы проверок Национальной комиссии , осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.
- Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рассматривает дела по признакам злоупотребления 20 облгазами Фирташа монопольным положением на рынках распределения природного газа
- В конце июля Нацкомиссия оштрафовала два облгаза Фирташа на 850 тыс. грн
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