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Espreso.tvОбществоНацкомиссия внепланово проверит облгазы Фирташа из-за дополнительных начислений в платежках

Нацкомиссия внепланово проверит облгазы Фирташа из-за дополнительных начислений в платежках

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повторно проведет внеплановые проверки 19 газораспределительных компаний бизнесмена Дмитрия Фирташа

Об этом сообщается на сайте НКРЭКУ.

В частности, внеплановые проверки будут касаться таких компаний как "Винницагаз", "Волыньгаз", "Днепрогаз", "Днепропетровскгаз", "Житомиргаз", "Закарпатгаз", "Запорожгаз", "Ивано-Франковскгаз", "Киевоблгаз", "Криворожгаз", "Львовгаз", "Николаевгаз", "Ривнегаз", "Сумыгаз", "Харьковгаз", "Харьковгоргаз", "Хмельницкгаз", "Черновцыгаз", "Черниговгаз".

Отмечается, что необходимость повторно проверить облгазы вызвана поступлением в нацкомисии многочисленных обращений бытовых потребителей по осуществлению вышеперечисленными компаниями доначислений объемов природного газа, которые учитывают разницу в приведении к стандартным условиям.

 

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