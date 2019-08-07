Нацбанк отменил ограничения покупки валюты за кредитные средства
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отныне для бизнеса не существует никаких ограничений, в частности по сумме покупки валюты за кредитные средства.
"Указанное ослабление позволит предприятиям более эффективно управлять ликвидностью и покупать необходимые объемы валюты для выполнения собственных обязательств в удобное для себя время", - сообщили в Нацбанке.
Кроме того, усовершенствовали валютный надзор за бизнесом. Теперь банки будут осуществлять валютный контроль в течение 5 дней с момента получения информации о замене обслуживающего банка в таможенной декларации.
"Национальный банк продолжает валютную либерализацию в соответствии с темпами улучшения макроэкономической ситуации в стране. С начала года отменено уже более 30 валютных ограничений ", - добавили в НБУ.
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