Нацбанк отменил ограничения покупки валюты за кредитные средства

7 августа, 2019, 18:42

Национальный банк Украины отменил ограничения, которые запрещали предприятиям покупать валюту за кредитные гривневые средства

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отныне для бизнеса не существует никаких ограничений, в частности по сумме покупки валюты за кредитные средства.

"Указанное ослабление позволит предприятиям более эффективно управлять ликвидностью и покупать необходимые объемы валюты для выполнения собственных обязательств в удобное для себя время", - сообщили в Нацбанке.

Кроме того, усовершенствовали валютный надзор за бизнесом. Теперь банки будут осуществлять валютный контроль в течение 5 дней с момента получения информации о замене обслуживающего банка в таможенной декларации.

"Национальный банк продолжает валютную либерализацию в соответствии с темпами улучшения макроэкономической ситуации в стране. С начала года отменено уже более 30 валютных ограничений ", - добавили в НБУ.