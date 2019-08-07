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Espreso.tvОбществоНацбанк отменил ограничения покупки валюты за кредитные средства

Нацбанк отменил ограничения покупки валюты за кредитные средства

Национальный банк Украины отменил ограничения, которые запрещали предприятиям покупать валюту за кредитные гривневые средства

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отныне для бизнеса не существует никаких ограничений, в частности по сумме покупки валюты за кредитные средства.
"Указанное ослабление позволит предприятиям более эффективно управлять ликвидностью и покупать необходимые объемы валюты для выполнения собственных обязательств в удобное для себя время", - сообщили в Нацбанке.

Кроме того, усовершенствовали валютный надзор за бизнесом. Теперь банки будут осуществлять валютный контроль в течение 5 дней с момента получения информации о замене обслуживающего банка в таможенной декларации.

"Национальный банк продолжает валютную либерализацию в соответствии с темпами улучшения макроэкономической ситуации в стране. С начала года отменено уже более 30 валютных ограничений ", - добавили в НБУ.

 

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