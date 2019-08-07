Мы можем себе это позволить, - жительницы Волыни заказали на День села стриптизера

7 августа, 2019, 16:15

В украинском селе Вишенки на Волыни на празднование Дня села пригласили стриптизера - Мистера Тико

Об этом сообщила жительница села Антонина Климчук в Facebook.

В объявлении указано, что жителей села Вишенки 10 августа ждет традиционный праздник с бандуристки и вокальным группой "Яворина". Однако, центральным событием праздника станет выступление известного стриптизера в полночь.

По словам соорганизатор праздника Антонины Климчук, выступление танцора оплатили местные частные предприниматели.

"Если город может себе позволить, то почему село не может себе этого позволить. Если люди захотели себе такое. Будет человек выступать в ту пору, когда не будет детей. Уровень выступления будет скромнее, чем если бы это было в каких-то ночных клубах. Если человек хорошо станцует, то почему сельские женщины, которые тяжело работают и не могут ходить в рестораны или клубы, не могут увидеть такой танец? У нас много частных предпринимателей, мы можем позволить себе это ", - заявила она изданию Захид.нет.