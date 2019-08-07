Можно вздохнуть с облегчением: дожди и холода прошли, - синоптик Наталья Диденко

7 августа, 2019, 07:00

В большинстве регионов жара усилится

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV .

По прогнозу, на западе предусматриваются кратковременные дожди и грози.Температура воздуха – +25...+29 градусов.

На севере Украины есть вероятность локальных дождей, температура – + 25...+27.

На востоке будет преобладать сухая солнечная погода – +25...+27.

В центральной части тепло, температура – +25...+30.

На юге - без осадков, ожидается много солнца, температура – +27...+30.

В Киеве существенные осадки маловероятны, температура – +27.