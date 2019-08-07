Можно вздохнуть с облегчением: дожди и холода прошли, - синоптик Наталья Диденко
7 августа, 2019, 07:00
В большинстве регионов жара усилится
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV .
По прогнозу, на западе предусматриваются кратковременные дожди и грози.Температура воздуха – +25...+29 градусов.
На севере Украины есть вероятность локальных дождей, температура – + 25...+27.
На востоке будет преобладать сухая солнечная погода – +25...+27.
В центральной части тепло, температура – +25...+30.
На юге - без осадков, ожидается много солнца, температура – +27...+30.
В Киеве существенные осадки маловероятны, температура – +27.
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