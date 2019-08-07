Кролла предупредил Кэмпбелла о неутешительных последствиях боя с Ломаченко

7 августа, 2019, 12:36

Британский боксер Энтони Кролла поделился ожиданиями от предстоящего боя между Ломаченко и Кэмпбеллом

Об этом сообщает Sky Sport

Британский боксер Энтони Кролла поделился своими ожиданиями от боя Василия Ломаченко и британца Люка Кэмпбелла, которые 31 августа будут соревноваться за титулы WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и вакантное звание чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в легком весе ( до 61,2 кг). Экс-соперник украинца считает, что в Кэмпбелла будут шансы в начале поединка.

"Бой с Ломаченко - самое тяжелое испытание в современном боксе, я его проходил. Думаю, что Люк обладает более широким арсеналом, чем я. Стилистически бой против Ломаченко подходит ему больше. На мой взгляд, в Кэмпбелла есть хорошие шансы в трех первых раундах, возможно , он добьется небольшого успеха. Думаю, ему удастся сделать бой длительным, но в какой-то момент Ломаченко его просто поймает. Василий Ломаченко - совершенный боец, у него замечательная скорость и идеальная защита ", - поделился Энтони Кролла, который проиграл украинцу нокаутом в четвертом раунде в Уитни.