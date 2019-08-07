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Espreso.tvМирКНДР похитила два миллиарда долларов с помощью хакеров

КНДР похитила два миллиарда долларов с помощью хакеров

В ООН заявляют, что Северная Корея похитила около $ 2 миллиардов с помощью масштабных кибератак на банки и биржи криптовалюты
Об этом сообщает CBS News со ссылкой на доклад ООН.

"(Пхеньян) использовал киберпространство для осуществления усложняющихся атак с целью похищения средств у финансовых учреждений и бирж криптовалюты", - отмечается в отчете, в котором анализируются данные за период с февраля по июль.

В докладе ООН, составленном экспертной группой, говорится, что "киберсубьекты КНДР ... собирают деньги на свои программы ОМУ (оружие массового уничтожения - ред.), общий объем поступлений сегодня оценивается в 2 млрд долларов".

Как отмечается, правительство Ким Чен Ына использует новые методы, чтобы зарабатывать твердую валюту на своей незаконной деятельности. Многие субъекты хозяйствования, которые действуют как подрядчики, "продолжали действовать за рубежом, в том числе под дипломатическим прикрытием, пытаясь передать обычное оружие и приобрести оборудование и технологии" в Северную Корею, считают авторы документа.

Причина атак хакеров на бирже криптовалюты, объясняют эксперты, заключается в том, что они "позволяют КНДР получать доходы способами, которые труднее проследить и подвергать меньшей надзора и регулированию, чем традиционный банковский сектор".

Ранее сообщалось, что КНДР осуществила очередной запуск ракет - уже четвертый за последнее время, на фоне военных учений США и Южной Кореи.

По заявлению Объединенного комитета начальников штабов, две ракеты были выпущены ночью во вторник вблизи провинции Южная Хванхэ. Об их точном типе, дальность полета и максимальная высота пока не сообщается.

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