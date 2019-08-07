Кэтрин Зета-Джонс надела вышиванку от украинского дизайнера

7 августа, 2019, 23:00

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс надела украинскую вышиванку украинского бренда Yuliya Magdych

Об этом пишет Jetsetter.

Кэтрин надела белую тунику с красной вышиванкой во время отдыха с мужем Майклом Дугласом в Словакии.

Отмечается, что эта хлопчатобумажная вышиванка под названием "Киевские каштаны" относится к украинскому бренду Yuliya Magdych.

Фото в вышиванке звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм.