Кэтрин Зета-Джонс надела вышиванку от украинского дизайнера
7 августа, 2019, 23:00
Кэтрин надела белую тунику с красной вышиванкой во время отдыха с мужем Майклом Дугласом в Словакии.
Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс надела украинскую вышиванку украинского бренда Yuliya Magdych
Об этом пишет Jetsetter.
Кэтрин надела белую тунику с красной вышиванкой во время отдыха с мужем Майклом Дугласом в Словакии.
Отмечается, что эта хлопчатобумажная вышиванка под названием "Киевские каштаны" относится к украинскому бренду Yuliya Magdych.
Фото в вышиванке звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм.
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