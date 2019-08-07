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Espreso.tvОбществоКэтрин Зета-Джонс надела вышиванку от украинского дизайнера

Кэтрин Зета-Джонс надела вышиванку от украинского дизайнера

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс надела украинскую вышиванку украинского бренда Yuliya Magdych

Об этом пишет Jetsetter.

Кэтрин надела белую тунику с красной вышиванкой во время отдыха с мужем Майклом Дугласом в Словакии.
Отмечается, что эта хлопчатобумажная вышиванка под названием "Киевские каштаны" относится к украинскому бренду Yuliya Magdych.

Фото в вышиванке звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Summer lovin'photo by # davidgregorydmg

Сообщение, распространенный Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones)

 

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