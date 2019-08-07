Greenpeace опроверг заявление властей РФ о "переломе" в борьбе с пожарами в Сибири: стало хуже

"Губернатор Красноярского края Александр Усс ... 5 августа заявил, что есть все основания считать, что в борьбе с огненной стихией на территории Красноярского края наступил радикальный перелом. Однако 4 августа в Красноярском крае горел 1,26 млн га леса, 5 августа - 1,27 млн га леса. Сегодня в Красноярском крае горит 1,28 млн га ", - говорится в заявлении.

Таким образом, данные экологов свидетельствуют о том, что ситуация с пожарами в регионе только усиливается.

Российское отделение Greenpeace также требует от власти направить дополнительные силы на борьбу с огнем, пересмотреть зоны контроля, чтобы не повторить катастрофу, а также "сказать правду о задымлении и помочь людям его пережить". Экологи напомнили, что в 2010 году двухнедельное задымления Москвы после пожаров привело к росту смертности примерно на 50 тыс. человек.

На момент публикации сообщения подписей под петицией с вышеупомянутыми требованиями было более 380 000.