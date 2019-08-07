//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирGreenpeace опроверг заявление властей РФ о "переломе" в борьбе с пожарами в Сибири: стало хуже

Greenpeace опроверг заявление властей РФ о "переломе" в борьбе с пожарами в Сибири: стало хуже

Экологи из российского отделения Greenpeace отрицают заявления властей о том, что в регионе "радикальный перелом" в борьбе с огненной стихией
Об этом сообщается на сайте организации.

"Губернатор Красноярского края Александр Усс ... 5 августа заявил, что есть все основания считать, что в борьбе с огненной стихией на территории Красноярского края наступил радикальный перелом. Однако 4 августа в Красноярском крае горел 1,26 млн га леса, 5 августа - 1,27 млн га леса. Сегодня в Красноярском крае горит 1,28 млн га ", - говорится в заявлении.

Таким образом, данные экологов свидетельствуют о том, что ситуация с пожарами в регионе только усиливается.

Российское отделение Greenpeace также требует от власти направить дополнительные силы на борьбу с огнем, пересмотреть зоны контроля, чтобы не повторить катастрофу, а также "сказать правду о задымлении и помочь людям его пережить". Экологи напомнили, что в 2010 году двухнедельное задымления Москвы после пожаров привело к росту смертности примерно на 50 тыс. человек.

На момент публикации сообщения подписей под петицией с вышеупомянутыми требованиями было более 380 000.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

7 августа, 2019 среда

больше новостей

7 августа, 2019 среда

6 августа, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать