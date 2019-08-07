Google посвятил дудл в честь Пантелеймона Кулиша

7 августа, 2019, 09:33

Doodle от поисковика Google приурочен к 200-летию со дня рождения украинского писателя Пантелеймона Кулиша

Об этом сообщает Еспресо.TV .

7 августа 200 лет назад родился украинский прозаик, поэт, исследователь фольклора и истории, литературный критик, редактор, переводчик Пантелеймон Кулиш.

Он является автором первого исторического романа в украинской литературе - "Черная рада".

Также Кулиш совершил первый полный перевод Библии на украинский язык.

1857 Кулиш в своей "Граматци" выложил украинский фонетический алфавит, которым автор пытался сократить расстояние между правописанием и произношением. Впоследствии такой вариант правописания получил название "Кулешовка", и именно этим вариантом пользовались, печатали и читали книги в Украине длительное время. "Кулешовка" лежит и в основе современного украинского правописания.

С 1876 года "Кулешовка" была запрещена в Российской империи, зато в 1890-х годах ее в видоизмененном виде был введен в школах Галичины (на смену этимологическом правописания), что дало толчок к развитию этого правописания.