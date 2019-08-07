Годовщина российской оккупации грузинских территорий: МИД Украины выразил поддержку Грузии

7 августа, 2019, 14:32

МИД Украины решительно осуждает развязанную Российской Федерацией войну против Грузии, начатую 7 августа 2008 года

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

МИД Украины решительно осуждает развязанную Российской Федерацией войну против Грузии, начатую 7 августа 2008 года, продолжающуюся незаконную оккупацию суверенных территорий Грузии в Абхазии и Цхинвальском регионе / Южной Осетии, а также шаги российского оккупационного режима, направленные на их фактическую аннексию.

"Выражаем солидарность и подтверждаем свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах, разделяем необходимость мирного решения конфликта на основе фундаментальных принципов и норм международного права и поддерживаем мирную инициативу Грузинского правительства " Шаг к лучшему будущему ", - отметили в министерстве. .

МИД отмечает, что опыт показал, что политика умиротворения агрессора путем замораживания российско-грузинского конфликта развязала ему руки и привела к прямой вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины в феврале 2014 года.

Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество продолжить принимать консолидированные меры, направленных на восстановление территориальной целостности и суверенитета государств, пострадавших от агрессивной политики России.

"В эти дни мы вместе с Грузией скорбим по жертвам войны, отдавая им дань памяти, и разделяем со всем грузинским народом боль невосполнимых утрат", - добавили в министерстве.