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Espreso.tvМирДуда назначил дату парламентских выборов в Польше

Дуда назначил дату парламентских выборов в Польше


фото: polradio
Президент Анджей Дуда подписал указ о назначении даты парламентских выборов в Польше на 13 октября
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Блажей Спыхальский, информирует Польское радио .

"Во вторник президент Польши Дуда подписал указ о назначении парламентских выборов. Согласно решению президента, выборы состоятся 13 октября", - говорится в сообщении.

Ранее Государственная избирательная комиссия положительно оценила предложение Дуды, чтобы парламентские выборы в Польше состоялись 13 октября.

Согласно Конституции Польши, парламентские выборы назначаются президентом не позднее чем за 90 дней до окончания четырех лет от начала срока полномочий Сейма и Сената.

Первые заседания Сейма 8-го срока и Сената 9-го срока состоялись 12 ноября 2015 года.

По последним социологическим опросам, правящая в Польше партия Право и Справедливость (PiS) по состоянию на сегодня снова побеждает в выборах, приобретая более 41% голосов избирателей. Следующая за лидером - оппозиционная Гражданская коалиция - может рассчитывать на 25% голосов избирателей.

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