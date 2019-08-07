Дуда назначил дату парламентских выборов в Польше

"Во вторник президент Польши Дуда подписал указ о назначении парламентских выборов. Согласно решению президента, выборы состоятся 13 октября", - говорится в сообщении.

Ранее Государственная избирательная комиссия положительно оценила предложение Дуды, чтобы парламентские выборы в Польше состоялись 13 октября.

Согласно Конституции Польши, парламентские выборы назначаются президентом не позднее чем за 90 дней до окончания четырех лет от начала срока полномочий Сейма и Сената.

Первые заседания Сейма 8-го срока и Сената 9-го срока состоялись 12 ноября 2015 года.

По последним социологическим опросам, правящая в Польше партия Право и Справедливость (PiS) по состоянию на сегодня снова побеждает в выборах, приобретая более 41% голосов избирателей. Следующая за лидером - оппозиционная Гражданская коалиция - может рассчитывать на 25% голосов избирателей.