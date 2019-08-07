Для "ПЗТМ" отгружено партию шасси КрАЗ-63221

7 августа, 2019, 16:35

Петропавловский завод тяжелого машиностроения (Казахстан) получит шасси КрАЗ-63221, на которое планируется установить оборудование для нефтепромысла. "ПЗТМ" неоднократно заказывал на "АвтоКрАЗе" подобную продукцию, которая безотказно работает уже не один десяток лет. Поэтому оценивает автозавод как стабильного, проверенного годами, надежного экономического партнера.

Технические характеристики автомобильного шасси КрАЗ-63221: колесная формула 6х6, грузоподъемность 18 100 кг, двигатель - WP10, экологический стандарт двигателя - Евро - 5, мощность двигателя - 375 л.с. Тип кабины - капотная, трехместная, цвет - белый. Автозаводцы выполнили условия заказчика, обусловленные конструктивными особенностями надстройки (оборудования для нефтегазового комплекса): установили топливный бак с правой стороны на определенном расстоянии от передней оси, оборудовали спутниковой системой навигации.

В общем, модельный ряд шасси КрАЗ, что производит Кременчугский автозавод, насчитывает более 10 базовых двух-, трех- и четырехосных моделей грузоподъемностью до 30 тонн капотного и бескапотного компоновки.

Краны, экскаваторы, бетономешалки, автоцистерны, а также оборудование для нефтегазового комплекса, горнодобывающей и лесозаготовительной отраслей, строительства, дорожного и коммунального хозяйств - это далеко не полный перечень спецнадстроек, которые вот уже более полувека надежно функционируют на базе автомобилей-шасси КрАЗ.