Для "ПЗТМ" отгружено партию шасси КрАЗ-63221
Технические характеристики автомобильного шасси КрАЗ-63221: колесная формула 6х6, грузоподъемность 18 100 кг, двигатель - WP10, экологический стандарт двигателя - Евро - 5, мощность двигателя - 375 л.с. Тип кабины - капотная, трехместная, цвет - белый. Автозаводцы выполнили условия заказчика, обусловленные конструктивными особенностями надстройки (оборудования для нефтегазового комплекса): установили топливный бак с правой стороны на определенном расстоянии от передней оси, оборудовали спутниковой системой навигации.
В общем, модельный ряд шасси КрАЗ, что производит Кременчугский автозавод, насчитывает более 10 базовых двух-, трех- и четырехосных моделей грузоподъемностью до 30 тонн капотного и бескапотного компоновки.
Краны, экскаваторы, бетономешалки, автоцистерны, а также оборудование для нефтегазового комплекса, горнодобывающей и лесозаготовительной отраслей, строительства, дорожного и коммунального хозяйств - это далеко не полный перечень спецнадстроек, которые вот уже более полувека надежно функционируют на базе автомобилей-шасси КрАЗ.
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