Денисову допрашивали в ГПУ более 7 часов, - Лысенко
7 августа, 2019, 18:20
Генеральная прокуратура допросила в качестве свидетеля уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову
Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко, передает "Украинская правда".
"Денисова пришла на допрос в 9.45, в 17 часов он завершился", - сказал Лысенко.
Кроме того, представитель ГПУ отметил, что следователь разрешил называть дело, в котором вызвали Денисову. Однако, как следует из повестки, обнародованной на сайте ГПУ, речь идет об уголовном производстве по фактам возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями Окружного административного суда Киева.
Помимо того, Лысенко не исключает, что придется повторно вызвать Денисову на допрос.
"Мы не исключаем, что следователь примет решение допросить ее, если возникнет такая необходимость".
- Напоминаем, 26 июля следователи прокуроры подготовили проект сообщение подозрения в отношении четырех судей и руководства Окружного административного суда Киева.
- Глава ОАСК Вовк подавал к своему же суд на членов ВККС, поскольку не хотел проходить переаттестацию .
- Луценко сказал, что подпишет подозрения после своего отпуска - 31 июля.
- 30 июля Генпрокуратура вызвала главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка и еще трех судей для вручения подозрения и допроса по делу о вмешательстве в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.
- 31 июля Денисова получила вызов на допрос в Генеральную прокуратуру в качестве свидетеля.
- 7 августа Денисова пришла на допрос в Управление спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины.
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