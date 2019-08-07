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Espreso.tvОбществоДело судей ОАСК: Денисова пришла на допрос в ГПУ

Дело судей ОАСК: Денисова пришла на допрос в ГПУ

7 августа уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова пришла на допрос в Управление спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины

Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко, передает Укринформ.

"Людмила Денисова прибыла сегодня на 9.45 в Управление спецрасследований на допрос", - сказал он.

 

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