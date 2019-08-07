Дело судей ОАСК: Денисова пришла на допрос в ГПУ
7 августа, 2019, 15:21
7 августа уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова пришла на допрос в Управление спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины
Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко, передает Укринформ.
"Людмила Денисова прибыла сегодня на 9.45 в Управление спецрасследований на допрос", - сказал он.
- Напоминаем, 26 июля следователи прокуроры подготовили проект сообщение подозрения в отношении четырех судей и руководства Окружного административного суда Киева.
- Глава ОАСК Вовк подавал в свой же суд на членов ВККС, поскольку не хотел проходить переаттестацию .
- Луценко сказал , что подпишет подозрения после своего отпуска - 31 июля.
- 30 июля Генпрокуратура вызвала главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка и еще трех судей для вручения подозрения и допроса по делу о вмешательстве в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.
- 31 июля Денисова получила вызов на допрос в Генеральную прокуратуру в качестве свидетеля.
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