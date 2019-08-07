Циклон Xaver принесет дожди, антициклон Zella повлечет жару: детали - в прогнозе от Натальи Диденко

7 августа, 2019, 16:00

8 августа в Украине ожидается жара и сильный ветер

Об этом в своем Telegram-канале сообщила синоптик Наталья Диденко.

8 августа в Украине ожидается пик температуры воздуха до + 26 + 33 градусов.

Однако холодный атмосферный фронт циклона Xaver с центром над Северным морем (карта) несколько снизит градуса на Волыни, Ровенщине и Львовщине.

Этот же фронт обусловит в четверг кратковременные дожди в западных областях и местами на севере.

К вечеру завтра дожди придут в Винницкую область, Черкасскую, Кропивницк и районов области.

А вот антициклон Zella из Черного моря будет опираться северному циклону и, во-первых, организует сухую солнечную погоду в наших восточных областях, на юге и в центре, а во-вторых, их противостояние, циклона и антициклона, станет причиной сильного ветра в Украине.

"Поэтому завтра крепко зажмите прищепками стирку на открытых балконах, перенесите ремонт крыши на день-два позже и, как всегда, паркуйте автомобиль подальше от старых больших деревьев или билбордов", - советует Диденко.

В Киеве 8 августа жара наконец доберется до власти. Температура воздуха в течение дня достигнет +30 градусов и выше. Локальный дождь с грозой в столице - вероятный, возьмите зонт. Порывистый, до сильного, ветер.