Циклон Xaver принесет дожди, антициклон Zella повлечет жару: детали - в прогнозе от Натальи Диденко

7 августа, 2019, 14:43

В четверг, 8 августа, погоду в Украине будут определять холодный атмосферный фронт циклона Xaver с центром над Северным морем и антициклон Zella из Черного моря, которые принесут, соответственно, дожди и жару, а их противостояние приведет сильный ветер

Об этом сообщила в Facebook синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"Холодный атмосферный фронт циклона Xaver с центром над Северным морем несколько снизит градусы на Волыни, Ровенщине и Львовщине. Этот же фронт обусловит в четверг кратковременные дожди в западных областях и местами на севере. К вечеру завтра дожди придут на Виннитчину, Черкасщину, в Кропивницкий и районы области. А вот антициклон Zella из Черного моря будет опираться северному циклону и: во-первых - организует сухую солнечную погоду в наших восточных областях, на юге и в центре, а во-вторых - их противостояние, циклона и антициклона, станет причиной сильно го ветра в Украине ", - рассказала Диденко.

В Украине 8 августа ожидается пик температуры воздуха - до +26 ... + 33 ° C.

В Киеве 8 августа температура воздуха в течение дня достигнет + 30 ° C и выше. Также в столице возможен локальный дождь с грозой и порывистый, до сильного, ветер.