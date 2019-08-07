Чешскому наемнику, который воевал на Донбассе, грозит до 20 лет за терроризм
7 августа, 2019, 17:56
Прокуратура Чехии открыла дело против 25-летнего гражданина страны за участие в боевых действиях на Донбассе на стороне "ДНР"
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя чешской Генпрокуратуры Мартина Билы.
По информации следствия, он был задействован в боях на Донбассе на стороне боевиков во второй половине 2015 года. Ему грозит до 20 лет заключения.
Согласно местным СМИ, в целом в Чехии возбуждено почти 20 уголовных дел по обвинению в участии в боях на востоке Украины.
Чешское законодательство запрещает гражданам республики службу в иностранных вооруженных силах и военизированных подразделениях, задействованных в боевых операциях. Исключение - лица, получившие соответствующее разрешение от президента страны.
Ранее сообщалось, что в Чехии судят белорусского наемника из Донбасса.
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