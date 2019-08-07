Чешскому наемнику, который воевал на Донбассе, грозит до 20 лет за терроризм

7 августа, 2019, 17:56

Прокуратура Чехии открыла дело против 25-летнего гражданина страны за участие в боевых действиях на Донбассе на стороне "ДНР"

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя чешской Генпрокуратуры Мартина Билы.

По информации следствия, он был задействован в боях на Донбассе на стороне боевиков во второй половине 2015 года. Ему грозит до 20 лет заключения.

Согласно местным СМИ, в целом в Чехии возбуждено почти 20 уголовных дел по обвинению в участии в боях на востоке Украины.

Чешское законодательство запрещает гражданам республики службу в иностранных вооруженных силах и военизированных подразделениях, задействованных в боевых операциях. Исключение - лица, получившие соответствующее разрешение от президента страны.

Ранее сообщалось, что в Чехии судят белорусского наемника из Донбасса.