Британские истребители за два дня перехватили пять военных самолетов РФ над Балтикой

"RAF Typhoon перехватили пять российских военных самолетов за два дня - четыре в понедельник, 5 августа и один во вторник", - говорится в Прессрелизы.

Как сообщили в ВВС, в понедельник были перехвачены российский транспортный самолет Ан-26, бомбардировщик Ту-142 и два истребителя Су-27Б, которые его сопровождали.

А во вторник британские истребители перехватили российский Ту-134А-4, летевший близко к воздушному пространству Эстонии.