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Espreso.tvМирБританские истребители за два дня перехватили пять военных самолетов РФ над Балтикой

Британские истребители за два дня перехватили пять военных самолетов РФ над Балтикой


фото: eurofighter
Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании типа RAF Typhoon за 5 и 6 августа перехватили над Балтийским морем пять российских военных самолетов
Об этом сообщается в пресс-релизе британского ведомства.

"RAF Typhoon перехватили пять российских военных самолетов за два дня - четыре в понедельник, 5 августа и один во вторник", - говорится в Прессрелизы.

Как сообщили в ВВС, в понедельник были перехвачены российский транспортный самолет Ан-26, бомбардировщик Ту-142 и два истребителя Су-27Б, которые его сопровождали.

А во вторник британские истребители перехватили российский Ту-134А-4, летевший близко к воздушному пространству Эстонии.

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