Боевики 9 раз обстреляли украинских военных на Донбассе, нарушив режим перемирия, - штаб

7 августа, 2019, 07:58

В зоне боевых действий на Донбассе боевики 9 раз нарушили режим перемирия в течение суток 6 августа. Четверо украинских военных погибли, один получил ранения

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"6 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники девять раз нарушили режим прекращения огня. Из них 1 раз с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам с вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия ", - говорится в заявлении штаба.

Днем 6 августа стало известно, что боевики обстреляли позиции Вооруженных сил Украины с ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета в районе населенного пункта Павлополь, в результате чего погибли четверо украинских военных.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров «нормандской четверки» как можно скорее собраться для возобновления переговоров.