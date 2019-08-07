Боевики 9 раз обстреляли украинских военных на Донбассе, нарушив режим перемирия, - штаб
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
"6 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники девять раз нарушили режим прекращения огня. Из них 1 раз с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам с вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия ", - говорится в заявлении штаба.
Днем 6 августа стало известно, что боевики обстреляли позиции Вооруженных сил Украины с ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета в районе населенного пункта Павлополь, в результате чего погибли четверо украинских военных.
В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров «нормандской четверки» как можно скорее собраться для возобновления переговоров.
- Напомним, 17 июля Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины с участием представителей незаконных вооруженных формирований согласовала полное прекращение огня на Донбассе, так называемое "хлебное перемирие" началось в Донбассе с начала суток 21 июля вдоль всей линии разграничения.
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