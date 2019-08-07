Американская лоббистская компания готовила визит делегации во главе с Бакановым в США

7 августа, 2019, 15:52

Американская лоббистская компания Signal Group Consulting готовила первый визит "небольшой украинской делегации" во главе с Иваном Бакановым в США, который проходил с 15 по 17 апреля 2019 года

К таким выводам пришли журналисты theБабеля по документам, обнародованным компанией в американском Министерстве юстиции, а также по словам эксперта Института Катона Дага Бандоу.

Последний встречался с Бакановым во время визита и лично подтвердил это изданию. Тогда нынешний и. о. главы СБУ Баканов возглавлял партию "Слуга народа".

В документах, которые лоббисты подали в Министерство юстиции США, отмечается, что их нанял Маркус Коэн от имени Владимира Зеленского и партии "Слуга народа". В документах указано, что визит "маленькой украинской делегации" длился с 15 по 17 апреля. Члены делегации посетили офис конгрессмена Брендана Бойла и встретились с бывшим сенатором Нормом Колманом.

Также делегация посещала аналитические центры: Центр стратегических и международных исследований, Национальный совет по безопасности и Институт Катона. В последнем делегация была 16 апреля 2019 года. Уже 18 апреля в американском журнале The National Interest вышла статья старшего научного сотрудника Института Катона Дага Бандоу, в которой тот привел цитаты Ивана Баканова.

Бандоу подтвердил изданию, что он общался с Баканов во время его визита в Институт 16 апреля. "Его сопровождали несколько советников, но именно он говорил. Их сопровождали представители Signal, но я не помню их имен", - рассказал Бандоу.

Представитель компании Signal Consulting Group Джон Проктер на просьбу уточнить детали визита и имена других членов делегации заявил, что к опубликованной в отчетах информации ему добавить нечего.

После публикации в "Слуге народа" ответили: "Поскольку политическая партия "Слуга народа" не обладает предоставленной вами информацией - мы не можем прокомментировать данный вопрос".

Баканов прочитал вопрос журналистов, но к моменту публикации не ответил.

Согласно отчетам, Маркус Коэн заплатил за услуги Signal Group Consulting $ 60 тыс., а также $ 1371,8 за транспортные услуги, работу переводчиков и питание.

Президент Зеленский ранее заявлял, что не знает, на кого работали лоббисты Signal Group Consulting, и что он их услуг не заказывал.