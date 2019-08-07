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Espreso.tvОбщество20 тыс. пассажиров пострадали из-за ошибки в компьютерной системе British Airways

20 тыс. пассажиров пострадали из-за ошибки в компьютерной системе British Airways

Из-за компьютерного сбоя британская авиакомпания British Airways отменила более 100 рейсов в Лондон

Об этом сообщает Sky News.

"British Airways отменила более 100 рейсов в и из аэропортов Лондона, сотни других были выполнены с задержками из-за ошибки в системе компьютерной регистрации. В результате отмен и задержек около 20 000 пассажиров оказались в затруднительном положении ", - говорится в сообщении.

Всего компания British Airways отменила 117 рейсов из аэропорта Хитроу и 10 рейсов из аэропорта Гатвик. Еще более 300 рейсов были задержаны.

Кроме того, авиакомпания заявила, что пассажиры, которые должны были лететь 7 августа, могут перебронировать рейс на другой день.

 

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