Июль этого года стал самым жарким месяцем в истории
Такую оценку сделали ученые европейской службы по изменению климата Copernicus, передает ВВС Украина .
В глобальном измерении июль 2019 года был на 0,04 градуса по Цельсию теплее, чем в предыдущем самом теплом месяце - июле 2016 года.
Ученые указывают, что это свежее свидетельство беспрецедентного потепления, которое переживает Земля.
Волны невероятной жары отмечались по всей Европе, так же необычно высокие температуры были и в Северном полярном круге.
Исследователи указывают, что июль традиционно является самым теплым месяцем года. Но разница в 0,04 градуса между июльской температурой 2016-го и 2019-го незначительна, отмечают Copernicus.
В то же время, температура в 2019 году на 0,56 градуса больше, чем средняя температура между 1981 и 2010 годом, а также на 1,2 градуса теплее, чем в доиндустриальные времена.
По данным Copernicus, июнь 2019 года был самым жарким июнем в истории наблюдений за погодой.
В своих исследованиях Copernicus, который финансируется ЕС, опирается на спутниковые данные.
Хотя исследователи не могут напрямую связать новые отметки с изменением климата, однако среди ученых есть общее понимание, что выбросы диоксида углерода от человеческой деятельности делают новые температурные рекорды более вероятными.
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