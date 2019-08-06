//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИюль этого года стал самым жарким месяцем в истории

Июль этого года стал самым жарким месяцем в истории

Июль 2019 года признан самым теплым месяцем за весь период наблюдений. Эту информацию подтвердили спутниковые наблюдения

Такую оценку сделали ученые европейской службы по изменению климата Copernicus, передает ВВС Украина .

В глобальном измерении июль 2019 года был на 0,04 градуса по Цельсию теплее, чем в предыдущем самом теплом месяце - июле 2016 года.

Ученые указывают, что это свежее свидетельство беспрецедентного потепления, которое переживает Земля.

Волны невероятной жары отмечались по всей Европе, так же необычно высокие температуры были и в Северном полярном круге.

Исследователи указывают, что июль традиционно является самым теплым месяцем года. Но разница в 0,04 градуса между июльской температурой 2016-го и 2019-го незначительна, отмечают Copernicus.

В то же время, температура в 2019 году на 0,56 градуса больше, чем средняя температура между 1981 и 2010 годом, а также на 1,2 градуса теплее, чем в доиндустриальные времена.

По данным Copernicus, июнь 2019 года был самым жарким июнем в истории наблюдений за погодой.

В своих исследованиях Copernicus, который финансируется ЕС, опирается на спутниковые данные.

Хотя исследователи не могут напрямую связать новые отметки с изменением климата, однако среди ученых есть общее понимание, что выбросы диоксида углерода от человеческой деятельности делают новые температурные рекорды более вероятными.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

6 августа, 2019 вторник

5 августа, 2019 понедельник

больше новостей

6 августа, 2019 вторник

5 августа, 2019 понедельник

4 августа, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать