Июль этого года стал самым жарким месяцем в истории

6 августа, 2019, 07:55

Июль 2019 года признан самым теплым месяцем за весь период наблюдений. Эту информацию подтвердили спутниковые наблюдения

Такую оценку сделали ученые европейской службы по изменению климата Copernicus, передает ВВС Украина .

В глобальном измерении июль 2019 года был на 0,04 градуса по Цельсию теплее, чем в предыдущем самом теплом месяце - июле 2016 года.

Ученые указывают, что это свежее свидетельство беспрецедентного потепления, которое переживает Земля.

Волны невероятной жары отмечались по всей Европе, так же необычно высокие температуры были и в Северном полярном круге.

Исследователи указывают, что июль традиционно является самым теплым месяцем года. Но разница в 0,04 градуса между июльской температурой 2016-го и 2019-го незначительна, отмечают Copernicus.

В то же время, температура в 2019 году на 0,56 градуса больше, чем средняя температура между 1981 и 2010 годом, а также на 1,2 градуса теплее, чем в доиндустриальные времена.

По данным Copernicus, июнь 2019 года был самым жарким июнем в истории наблюдений за погодой.

В своих исследованиях Copernicus, который финансируется ЕС, опирается на спутниковые данные.

Хотя исследователи не могут напрямую связать новые отметки с изменением климата, однако среди ученых есть общее понимание, что выбросы диоксида углерода от человеческой деятельности делают новые температурные рекорды более вероятными.