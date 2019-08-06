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Espreso.tvМирВзрывы в Красноярском крае прекратились, возросло число пострадавших

Взрывы в Красноярском крае прекратились, возросло число пострадавших


фото: reuters
Взрывы на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края России прекратились

Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, пишет Интерфакс.

"Детонация пороховых зарядов на складе в Ачинском районе прекратилась. Однако сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов", - отметил он.

По данным российского МЗ, количество пострадавших увеличилось до 12 человек.

"За медицинской помощью обратились 12 человек, все взрослые. Шестеро из них с поражениями средней тяжести были госпитализированы", - рассказал представитель министерства.

Напомним, в понедельник, 5 августа, на территории военной части в Ачинском районе Красноярского края РФ произошли пожары и взрывы. Власти объявили режим ЧП и начали эвакуацию местных жителей.

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