Взрывы в Красноярском крае прекратились, возросло число пострадавших

6 августа, 2019, 11:01

Взрывы на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края России прекратились

Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, пишет Интерфакс.

"Детонация пороховых зарядов на складе в Ачинском районе прекратилась. Однако сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов", - отметил он.

По данным российского МЗ, количество пострадавших увеличилось до 12 человек.

"За медицинской помощью обратились 12 человек, все взрослые. Шестеро из них с поражениями средней тяжести были госпитализированы", - рассказал представитель министерства.

Напомним, в понедельник, 5 августа, на территории военной части в Ачинском районе Красноярского края РФ произошли пожары и взрывы. Власти объявили режим ЧП и начали эвакуацию местных жителей.