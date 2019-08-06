Вернулся в родную гавань, - бывший пресс-атташе "Шахтера" похвастал российским паспортом

6 августа, 2019, 17:16

Бывший пресс-атташе донецкого "Шахтера" Руслан Мармазов сообщил, что получил российское гражданство

Об этом Мармазов написал в facebook.

"Москва. Кремль. Только в торжественной обстановке я получил паспорт гражданина Российской Федерации. Воссоединился со своей великой родиной. Вернулся в родную гавань. Путь был не самый простой, с уроками смирения, испытаниями. Все как исстари повелось у русских людей. Мы русские. С нами Бог ", - написал Мармазов, который работал в "Шахтере" до февраля 2015 года, а затем переехал в Россию.