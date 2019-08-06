Вернулся в родную гавань, - бывший пресс-атташе "Шахтера" похвастал российским паспортом
6 августа, 2019, 17:16
Бывший пресс-атташе донецкого "Шахтера" Руслан Мармазов сообщил, что получил российское гражданство
Об этом Мармазов написал в facebook.
"Москва. Кремль. Только в торжественной обстановке я получил паспорт гражданина Российской Федерации. Воссоединился со своей великой родиной. Вернулся в родную гавань. Путь был не самый простой, с уроками смирения, испытаниями. Все как исстари повелось у русских людей. Мы русские. С нами Бог ", - написал Мармазов, который работал в "Шахтере" до февраля 2015 года, а затем переехал в Россию.
- Напомним, 28 января Ярослав Ракицкий перешел из "Шахтера" в "Зенит" за 10 млн евро.
- Другой футболист "Шахтера", Сергей Данченко перешел в "Енисей" в феврале 2019 года на правах аренды на полгода, а затем перебрался в "Рубин".
- 19 июня московское "Динамо" объявило о трансфере Ивана Ордеца.
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