В Запорожье пьяный полицейский сбил женщину
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополь, расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудника полиции одного из подразделений ГУ Нацполиции в Запорожской области.
5 августа 2019 года на центральной улице города Каменка-Днепровская Запорожской области водитель автомобиля марки "Daewoo", находясь в нетрезвом состоянии, совершил наезд на пешехода. Как оказалось, за рулем автомобиля марки находился работник полиции одного из отделений ГУ Нацполиции в Запорожской области.
Пострадавшая получила телесные повреждения средней тяжести.
Отмечается, что в настоящее время проводятся необходимые первоочередные следственные действия, решается вопрос о сообщение полицейскому о подозрении и об избрании ему меры пресечения.
Дело квалифицировали как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее телесные повреждения средней тяжести (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).
Процессуальное руководство в досудебном расследовании осуществляет прокуратура Запорожской области.
В случае доказательства вины полицейскому грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
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