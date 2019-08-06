В Запорожье пьяный полицейский сбил женщину

6 августа, 2019, 19:12

В Мелитополе Запорожской области ГБР расследует ДТП с участием работника полиции

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополь, расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудника полиции одного из подразделений ГУ Нацполиции в Запорожской области.

5 августа 2019 года на центральной улице города Каменка-Днепровская Запорожской области водитель автомобиля марки "Daewoo", находясь в нетрезвом состоянии, совершил наезд на пешехода. Как оказалось, за рулем автомобиля марки находился работник полиции одного из отделений ГУ Нацполиции в Запорожской области.

Пострадавшая получила телесные повреждения средней тяжести.

Отмечается, что в настоящее время проводятся необходимые первоочередные следственные действия, решается вопрос о сообщение полицейскому о подозрении и об избрании ему меры пресечения.

Дело квалифицировали как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее телесные повреждения средней тяжести (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Процессуальное руководство в досудебном расследовании осуществляет прокуратура Запорожской области.

В случае доказательства вины полицейскому грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.