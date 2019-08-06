В Украине приостановили выдачу водительских удостоверений

6 августа, 2019, 14:44

В Украине приостановлена выдача водительских прав из-за сбоя в работе Национальной автоматизированной информационной системы (НАИС)

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Facebook .

Как сообщили в МВД, Национальная автоматизированная информационная система сегодня, 6 августа, работает с перебоями, поэтому предоставление ряда услуг сервисных центров МВД невозможно.

Речь идет о:

выдаче водительского удостоверения на право управления транспортными средствами;

обмене и замене водительского удостоверения на право управления транспортными средствами;

выдаче свидетельства о допущении транспортных средств к перевозке определенных опасных грузов.

"Сервисные центры МВД восстановят обслуживание клиентов в обычном режиме как только работа НАИС МВД Украины будет налажена", - сообщили в МВД.