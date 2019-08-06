В российском Минобороны назвали причину взрывов в Красноярском крае
6 августа, 2019, 10:12
Предварительной причиной пожара и взрывов на складах боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края России стал человеческий фактор
Об этом сообщил заместитель министра обороны генерал армии РФ Дмитрий Булгаков, пишет Интерфакс.
По его словам, точную причину взрывов установят следствие и прокуратура. Арсенал будет расформирован.
Напомним, в понедельник, 5 августа, на территории военной части в Ачинском районе Красноярского края РФ произошли пожары и взрывы. Власти объявили режим ЧП и начали эвакуацию местных жителей.
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