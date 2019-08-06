В РФ хотят лишить родительских прав супругов, участвовавших в протесте

6 августа, 2019, 15:06

В РФ прокуратура Москвы требует лишить родительских прав супружескую пару, которая вышла на митинг 27 июля с годовалым сыном

Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Москвы.

По информации прокуратуры Москвы, в ходе митинга родители передали ребенка третьему лицу, что "подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального ущерба".

"Таким образом, супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына", - отмечают в структуре.

Указанные нарушения послужили основанием для направления прокурором в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ в суд заявления о лишении родительских прав супругов в отношении малолетнего ребенка.

"В свою очередь, отец мальчика не обладает правом голоса в запланированных на сентябрь 2019 года выборах в Москве, поскольку имеет только временную регистрацию в Москве", - говорится в сообщении.

Прокуратурой Москвы также организованы другие проверки по фактам участия в митингах 27 июля и 3 августа россиян с малолетними детьми и несовершеннолетних.

По информации Telegram-канала Baza, человеком, которому супруги передали ребенка, был фигурант так называемого московского дела о массовых беспорядках во время митинга Сергей Фомин. Фомин объявлен в федеральный розыск и является единственным из десяти фигурантов дела, который не находится под стражей.

Как ранее утверждал следственный комитет РФ, покидая митинг, Фомин "взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо окружения".

Напомним, акции протеста в Москве прошли 27 июля и 3 августа. 27 июля полиция не допустила активистов в мэрию, и они рассредоточились по центру города. 3 августа акцию пытались провести на Бульварном кольце, однако полиция вытесняла с него людей. Обе акции были разогнаны с применением силы. 27 июля по данным правозащитников, были задержаны более 1300 человек, 3 августа - более 1000.

Уличные протесты начались после того, как избиркомы в Москве не зарегистрировали на местных выборах почти всех независимых кандидатов, в том числе сторонников Навального. Сам Навальный, как и другие незарегистрированные кандидаты, сейчас под административным арестом.