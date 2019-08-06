В "Слуге народа" планируют законопроект о регулировании свободы слова во время войны

6 августа, 2019, 18:42

Будущий депутат-мажоритарщик от партии "Слуга народа" Сергей Швец выступает за разработку и принятие закона о правилах работы СМИ в условиях войны

Об этом он рассказал "Интерфакс-Украина".

"Как быть со свободой слова в условиях войны, в условиях чрезвычайного, военного положения? Пока это регламентируется исключительно нормами различных ведомств, но это все несистемный подход. Есть у меня такая идея (подготовить законопроект, - ИФ). И все это нужно сделать в короткий срок", - отметил Швец.

Он высказал мнение, что законопроект должен содержать и "глоссарий войны".

"Что такое оккупационные войска, сепаратисты, коллаборационисты, непризнанные республики... Это все должно быть определено в законе", - отметил Швец.

По его словам, во время подготовки законопроекта необходимо изучить мнение граждан - согласны ли они на ограничение информации в условиях войны для их же безопасности, а "если согласны, то в какой мере".

Швец поделился планами, что намерен работать по профилю (до избрания в Верховную Раду был ведущим на "Студии 1+1", - ред.), в парламентском комитете по информационной политике и свободе слова. Он уверен, что этот профильный комитет будет одним из самых многочисленных и "революционных".

"Там соберутся люди с прорывными идеями", - сказал он.