В "Слуге народа" планируют законопроект о регулировании свободы слова во время войны
Об этом он рассказал "Интерфакс-Украина".
"Как быть со свободой слова в условиях войны, в условиях чрезвычайного, военного положения? Пока это регламентируется исключительно нормами различных ведомств, но это все несистемный подход. Есть у меня такая идея (подготовить законопроект, - ИФ). И все это нужно сделать в короткий срок", - отметил Швец.
Он высказал мнение, что законопроект должен содержать и "глоссарий войны".
"Что такое оккупационные войска, сепаратисты, коллаборационисты, непризнанные республики... Это все должно быть определено в законе", - отметил Швец.
По его словам, во время подготовки законопроекта необходимо изучить мнение граждан - согласны ли они на ограничение информации в условиях войны для их же безопасности, а "если согласны, то в какой мере".
Швец поделился планами, что намерен работать по профилю (до избрания в Верховную Раду был ведущим на "Студии 1+1", - ред.), в парламентском комитете по информационной политике и свободе слова. Он уверен, что этот профильный комитет будет одним из самых многочисленных и "революционных".
"Там соберутся люди с прорывными идеями", - сказал он.
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