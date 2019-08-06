В Польше во время соревнований погиб 22-летний велогонщик

6 августа, 2019, 12:33

Во время многодневки "Тур Польши" погиб 22-летний бельгийский велогонщик команды "Лотто Соудал" Бьорген Ламбрехт

Об этом сообщает "Лотто Соудал" в twitter.

Велогонщик во время гонки врезался в бетонную дренажную трубу на 50 км трассы. После аварии Ламбрехта в критическом состоянии доставили вертолетом в больницу, но спасти его не удалось.

Ламбрехт выступал за команду с 2018 года. Бельгиец занял второе место на молодежном чемпионате мира по шоссейным велогонкам.

The biggest tragedy possible that could happen to the family , friends and teammates of Bjorg has happened ... Rest in peace Bjorg ... pic.twitter.com/9u9LZkp2Rt - Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) August 5, 2019