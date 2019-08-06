//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортВ Польше во время соревнований погиб 22-летний велогонщик

В Польше во время соревнований погиб 22-летний велогонщик


фото: The Independent
Во время многодневки "Тур Польши" погиб 22-летний бельгийский велогонщик команды "Лотто Соудал" Бьорген Ламбрехт

Об этом сообщает "Лотто Соудал" в twitter.

Велогонщик во время гонки врезался в бетонную дренажную трубу на 50 км трассы. После аварии Ламбрехта в критическом состоянии доставили вертолетом в больницу, но спасти его не удалось.

Ламбрехт выступал за команду с 2018 года. Бельгиец занял второе место на молодежном чемпионате мира по шоссейным велогонкам.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

6 августа, 2019 вторник

больше новостей

6 августа, 2019 вторник

5 августа, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать