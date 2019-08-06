В ОПУ отрицали, что встречу Зеленского с Трампом не согласовывают из-за Богдана

6 августа, 2019, 16:40

Об этом сообщил Офис президента Украины в ответ на запрос "Радио Свобода".

В ОП опровергли информацию издания "Лига", написавшего, что американская сторона не согласовывает встречу Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, пока Андрей Богдан остается главой Офиса президента.

"Сейчас идет переговорный процесс по подготовке визита президента Украины Владимира Зеленского в США по приглашению президента США Дональда Трампа. Информация издания Liga.net не соответствует действительности. Дата встречи будет сообщена позже", - заявили в комментарии.

Представители посольства США в Украине в комментарии Радио Свобода отметили, что позицию Вашингтона 27 июля выразил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Во время пресс-конференции в Киеве он сказал, что приглашение Трампа остается в силе, украинской стороне не выдвигали никаких условий.

В начале июля тогдашний посол Украины в США Валерий Чалый называл две возможные даты для поездки Зеленского в США: или август (когда президент Украины посетит только Вашингтон), или сентябрь (когда этот визит будет совмещен с участием в дебатах на сессии Генеральной ассамблеи ООН).