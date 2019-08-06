В ноябре Wizz Air откроет 6 направлений из Одессы

6 августа, 2019, 15:37

Венгерский лоукостер, кроме Киева, Львова и Харькова, теперь будет летать и из Одессы

Об этом сообщила менеджер по корпоративным коммуникациям Wizz Air Паулина Госк на пресс-конференции в Одессе, передает Avianews.

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air с ноября запустит рейсы из четвертого украинского города - Одессы - в Будапешт, Берлин, Гданьск, Братиславу, Вроцлав и Катовице.

С 1 ноября лоукостер полетит из Одессы во Вроцлав, со 2 ноября - в Берлин, Будапешт, Гданьск, Катовице, с 3 ноября в Братиславу. Частота полетов по всем маршрутам составит 2 рейса в неделю.

По словам Госк, с 28 октября будет запущен рейс из Львова в Ларнаку (Кипр).

В 2008 году украинская дочка Wizz Air несколько месяцев выполняла прямые рейсы Одесса-Киев. Прекращение полетов у лоукостеров объяснили плохим состоянием полосы в одесском аэропорту.

В Одесском горсовете спрогнозировали, что новый аэродромный комплекс, который включает и новую полосу в аэропорту Одессы, планируют ввести в эксплуатацию в мае 2020 года.

Также воздушные ворота постепенно переводят обслуживания рейсов в новый терминал. С 29 июля 2019 года он обслуживает на вылет и прилет все внутренние рейсы, а также на прилет все международные рейсы. Вылеты международных рейсов пока обслуживаются в старом аэровокзале.